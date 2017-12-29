上港集团以近60亿元受让中国金茂所持上海一地产公司股权

路透上海12月29日 - 中国上海国际港务（集团）股份有限公司(600018.SS)周四晚公告称，近日公司以59.98亿元人民币价格，在上海联合产权交易所公开摘牌受让中国金茂(0817.HK)间接持有的上海星外滩开发建设公司50%股权。上港集团并将因此项收购录得巨额投资收益。

公告显示，上港集团与金茂子公司威旺置业周四签署产权交易合同，在管理权移交之日起，星外滩将成为上港的全资子公司。

星外滩主要负责在上海市虹口区海门路55号地块内从事商业及办公房地产开发。该地块现名上海星港国际中心，项目地处黄浦江北外滩岸线沿江第二线，总建筑面积42.76万平方米，目前该项目结构和塔楼幕墙已经基本完成。

公告称，本次交易有利于上港集团进一步梳理和整合公司产业结构、优化公司资源配置，并将具备更丰富的产业地产载体和更广阔的发展空间，符合公司多元化发展战略方向。

另外，据相关会计准则，企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，其原持有的股权将进行重新估值，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。上港集团原本持有星外滩50%股权，收购后重估将令上港集团净利增加约17亿元。

12月中，上港集团挂牌出让上海银汇房地产发展有限公司和上海国际航运服务中心开发有限公司各50%股权，底价共约28.6亿元人民币。这两家公司的另一合资方中国金茂曾表态，将参与竞买。

上港集团周四收报6.62元，过去一个月累计下跌12.2%。（完）