中远海运集团以189亿元购上港集团15%股份 未来一年不会增持

路透上海6月13日 - 中国最大港口运营企业--上海国际港务（集团）股份有限公司(600018.SS)周一晚公告称，公司大股东上海同盛投资（集团）公司拟以189亿元人民币价格，向中远海运集团转让上港集团15%股份。

公告显示，此次转让涉及上港集团34.76亿股股份，每股转让价为5.45元，最终价格以政府部门、国资监管机构或其授权部门批准数额为准。中远海运集团表示，在未来12个月内没有继续增持或者处置上港集团股份的计划。

此次转让后，上海同盛投资仍持有上港集团4.86%股份，上港集团的实际控制人仍为上海市国资委。

上海同盛投资称，此次股份转让，目的是支持上海市政府、上港集团与中远海运集团建立战略合作伙伴关系，加强港航联动，助力上海国际航运中心建设。

中远海运集团新闻稿指出，本次交易完成后，中远海运集团将与上港集团建立起资本纽带，一方面通过资源、经验共享，提升集团码头资产运营能力，另一方面将与上港集团展开全面业务合作，充分实现优势互补，提升双方国际竞争力，形成更加安全、便捷、高效的物流路径，进一步促进中国外贸交易，稳定经济增长。

新闻稿还表示，同时，此次交易也为上海利用国际和国内两个市场资源、加强对内对外联动发展提供重要机遇，助力上海市自贸试验区制度创新，以及上海国际航运中心建设。

上港集团自上周四起持续停牌，因同盛投资筹划股权转让，停牌前收报6.19元，公司股票将自周二起复牌。（完）