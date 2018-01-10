上海去年大宗物业投资增18%并超千亿 创历史新高--CBRE

路透上海1月10日 - 全球最大商业地产服务和投资机构--世邦魏理仕（CBRE）(CBG.N)周三发布简报称，去年上海大宗物业投资市场共录得82笔大宗交易，累计交易量同比增18%至1,169亿元人民币，双双创下历史新高。

报告指出，在国内资产管理需求提升并积极寻求风险适中的标的背景之下，地产基金投资尤为活跃，全年累计投资量已达590亿元，占整体总量的49%，远超近三年平均水平。

受益于投资需求由核心商务区外溢及上海新型城镇化的影响，新兴商务区的办公类型物业成为资本市场的宠儿，成交宗数从前三年年均16宗的成交水平成长至2017年的38宗。

世邦魏理仕华东区投资及资本市场主管何树奇表示，“2018年上海仍将受到各路资本的青睐。写字楼、购物中心和仓储物流仍将是主流投资类型。”

他还指出，在国内供给侧机构性改革、产业转型以及消费升级的背景下，特色小镇、共享空间、长租公寓、商务园区、养老地产以及数据中心与冷链物流领域也将为投资者提供更多的机会。”

上海去年全年共有25栋写字楼入市，新增供应逾160万平方米，净吸纳量也达106万平方米为史上第二高水平，主要需求来自于金融服务业、科技媒体通讯业和制造业，整体市场空置率为12.6%。（完）