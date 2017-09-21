上海要重点解决房价高等问题 补上租赁房短板--市委书记

路透北京9月21日 - 中国上海市市委书记韩正最新表示，当前，上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，要补上租赁住房供应量不足的短板，通过市场调节、政策引导增加各类租赁住房。

解放日报周三晚间报导援引韩正在一座谈会上的讲话称，房地产市场在不同发展阶段会遇到不同的矛盾和问题，必须直面这些矛盾和问题，坚持房地产市场调控不动摇，拿出切实可行的解决方案，保障群众基本居住需求。

他指出，当前，上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，必须坚定不移落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步完善市场和保障“两大体系”，促进房地产市场平稳健康发展。

要在疏解城市非核心功能，推动公共服务城乡均衡发展，职住平衡、以区为主等方面下更大功夫。

要补上租赁住房供应量不足的短板，加强顶层设计、树规立法，进一步完善体制机制，通过市场调节、政策引导增加各类租赁住房，加快规模化、专业化住房租赁企业的培育，严格规范市场行为。

上海此前已公布加快发展住房租赁市场的实施意见，计划至2020年，基本形成多主体参与、多品种供应、规范化管理的住房租赁市场体系。未来，达到一定标准的承租人，可享有子女义务教育等基本公共服务待遇。

在严厉调控下，上海房价今年已有明显降温。中国国家统计局8月房价数据显示，上海8月新建住宅销售价格指数同比涨幅降至2.8%，环比持平。（完）