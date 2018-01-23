上海地产集团启动租赁住房业务板块 拟投180亿建2万套房源

路透上海1月23日 - 随着上海加快推进租售并举长效机制，地方国企上海地产集团日前全面启动租赁住房业务板块。公司总裁朱嘉骏日前表示，2017年集团按照区位择优、产城融合、规模适度、近期可实施的选址原则，首批确定17幅租赁房地块，总建筑面积超过100万平方米，计划投资约180亿元人民币，全部建成后可供应约2万套。

按照“启动一批、改建一批、储备一批”原则，公司今年上半年计划开工4,000套，年底前全面开工，2020年实现交付；目前古北、耀华、世博等地区7个项目正在深化方案。

上海地产集团1月20日发布了沪上首个国企租赁住房业务品牌——城方，并与临港集团、建设银行、申寿润投资、中信证券、中国通服、阿里云等20多家企业组成租赁住房建设运营生态合作联盟。

据其计划，上海地产集团年内还将正式上线一个面向社会、融合租赁住房运营服务管理功能的租赁住房代理经租信息化平台。朱嘉骏称，这一平台将发挥具有政府背景，房源信息真实、对称的专业化平台优势。

北京、上海等13个城市自去年8月起开展利用集体建设用地建租赁住房试点，以增加租赁住房供应。[nL4S1LE1FE]上海房地产十三五规划指出，计划到2020年，基本形成多主体参与、差异化供应、规范化管理的住房租赁市场体系，并明确了租赁住房的新增供应规模，预计新增供应租赁住房约70万套，还将通过政策引导扶持住房租赁企业扩大规模。（完）

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