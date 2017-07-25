上海租赁宅地全国首拍 政府平台公司独家入围底价成交

路透上海7月25日 - 据上海证券报周二报导，周一下午由上海首推的两幅纯租赁居住用地到了挂牌截止期。虽有34家房企交了竞买申请书，但两幅地块最后却分别只有一家竞买企业通过资格审查并提交了竞买保证金，两家政府平台公司在无人竞争的情况下，实际上已以底价摘得这两个地块。

对此，业内人士认为，租赁宅地首拍具有示范和标杆意义，由所在地国有房地产平台公司开发运营或许更能体现政策意图。不过，随着“十三五”（2016-2020年）期间上海租赁用地供应量的加大，将来必将有更多房企加入到租赁住宅的开发和运营中来。

报导指出，位于浦东张江和嘉定新城的两块租赁宅地分别被上海张江（集团）有限公司和上海嘉定新城发展有限公司以底价摘得。

根据出让文件，位于上海浦东张江和嘉定新城的两幅纯租赁宅地采取“只租不售”模式，项目建成后，将至少提供1,897套租赁房源。地块原定于8月2日出让，但截至昨天下午14时挂牌截止，这两幅地块分别只有一家竞买人缴纳了竞买保证金。因此，在独此一家的情况下，两幅地块实际上已于昨天下午提前以底价成交。

出让结果显示，浦东新区张江南区配套生活基地A3-06地块的竞得人是张江集团，成交价7.2392亿元人民币，折合楼板价为5,568元/平方米；嘉定区嘉定新城E17-1地块竞得人是上海嘉定新城发展有限公司，成交价4.2417亿元，折合楼板价5,950元/平方米。

报导称，事实上，上海的纯租赁宅地刚一推出，就引起开发商的极大关注。但据记者了解，相关部门对两幅地块的竞买人要求设定了较高的门槛，其中关键一条是：必须出具一份由权力部门盖章的资格认定书。而这一条就将其他房企拒之门外，最终由平台公司独家竞买，底价成交。

据上海中原地产市场分析师卢文曦测算，这两幅地块楼板价均不到6,000元/平方米，算上各种成本，张江项目租金回报率粗算至少在7%以上，嘉定项目租金回报率至少在6%以上，均比当前市场上平均的租金回报率要高，能够保障开发企业合理的投资回报。

最新出台的《上海市住房发展“十三五”规划》显示，“十三五”期间上海将年均供应租赁住房用地约340公顷（占比30.9%），随着供应量的加大，更多房企将加入到租赁住房的开发和运营中来。未来，租赁用地出让必将吸引更多房企参与角逐。（完）