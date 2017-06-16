上海国企混改再提速 电气国轩等四企业试点员工持股--报载

路透上海6月16日 - 据上海证券报周五报导，今年首批上海国有企业员工持股试点企业名单终于揭晓，四家试点都是市场化企业，且均处于新经济领域，预示着上海国企混合所有制改革再提速。

近日上海市国资委下发通知，上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司四家企业，列入上海市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

报导称，虽然此次公布的四家试点企业中并无上市公司，但细看其股东结构，还是出现了上海电气(601727.SS)(2727.HK)、国轩高科(002074.SZ)、锦江股份(600754.SS)的身影。这四家企业分别隶属于上海电气（集团）总公司、锦江国际（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、浦东新区国资委。

上海国资委今年初发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案》称，上海将遴选五到10户企业开展首批试点。其中，市属一级企业原则上暂不开展员工持股试点。

根据方案，试点企业应满足的条件包括：主业应处于充分竞争行业和领域；股权结构合理，非公有资本股东所持股份原则上不低于10%，且公司董事会中有非公资本股东推荐的董事；企业三会、经理层健全，董事会运作规范高效；企业营业收入和利润90%以上来源于其所在出资监管机构一级企业的外部市场。

此外，科研院所、高新技术企业及科技服务型企业将被优先支持开展员工持股试点。（完）