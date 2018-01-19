上交所称今年要加强对市场波动影响的研究 做好股市风险预警

路透北京1月19日 - 中国上海证券交易所副理事长张冬科周五表示，要加强对债市、汇市、房市、大宗商品市场波动影响的研究，做好股市风险的预测预警。下一步要逐步把上交所市场建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场。

他在第一届新时代资本论坛上表示，要持续深化以信息披露为核心的上市公司监管，推进以监管会员为中心的交易行为监管，强化以异常交易行为监管为重点的市场监察，加大整治市场乱象力度，建立良好的市场秩序。

“2018年上交所的首要任务，上交所责无旁贷要担负起一线监管和预测预警的责任。”张冬科说。

他并称，要支持上市公司通过并购、重组，出清落后产能和过剩产能，加大市场服务力度，为优质企业上市和发行公司债提供良好的服务，同时为地方政府的财政部门发行地方债提供服务，降低地方投资和企业融资的成本。

他透露，上交所要通过不断推进产品创新，支持绿色经济发展和污染治理等重大项目，加大力度支持发行双创债、绿色债、PPP、资产证券化、租赁住房的REITs产品等。通过实施新蓝筹行动，支持一批新一代的BAT企业成长，成就一批具有世界竞争力的新蓝筹企业。

张冬科指出，上交所将针对不同行业、不同企业设计有针对性的服务方案，从企业的辅导培育、并购重组、IPO上市、公司信息披露、发行债券以及国际化发展等多方面，为新蓝筹企业提供全方位的服务。

他认为，新蓝筹企业不仅包括互联网、人工智能和生物医药等领域的独角兽企业，而且有航天、航海、航空、高端装备制造的国之重器企业，不仅包括估值高、盈利水平高的大型企业，而且包括有成长潜力的新蓝筹企业。

张冬科并称，2018年上交所将全面实施上交所服务“一带一路”建设愿景和行动计划，加快推进与“一带一路”沿线交易所在技术、产品、管理等方面的合作，推进沪伦通的研究论证，优化沪港通机制。

他还透露，上交所将配合A股正式加入MSCI指数，支持中欧交易所开展递补业务试点，扩大境外公司发行“熊猫债”。加强绿色金融国际合作，不断拓展交易所国际化发展的业务领域和空间。（完）