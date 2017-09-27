上海出台科技金融框架 2020年末科技企业贷款余额达2,700亿元

路透上海9月27日 - 中国上海银监局联合上海科委周二发布支持上海科创中心建设的行动方案，提出至2020年末，上海辖内科技型企业贷款余额达到2,700亿元人民币左右，较2016年末增长80%，2017-2020年期间平均增速超过15%。

根据上海银监局提供的新闻稿，至2020年末，科技型贷款企业数达到8,000家左右；投贷联动贷款余额达到200亿元左右，累计服务客户数超过1,000家。

同时，《行动方案》对17家重点机构提出了更高目标，规划到2020年末，科技型企业贷款余额达到1,800亿元，客户数达到4,600家左右，均比2016年末翻一番。

上海银监局局长韩沂表示，上海银行业要在经营模式上实现四个转变。一是从“房变钱”转为“纸变钱”，提高知识产权的融资能力，盘活科研成果，促进知识与资本的融合。二是从“向后看”转为“向前看”，建设一套面向未来的科技金融机制。

三是从“常规军”转为“特战队”，提高专业化经营能力，紧紧围绕自身业务发展规划，确定重点行业，精耕细作，服务科技创新。四是从“单干户”转为“合作社”。安排好全链条、多主体的职能对接，与多种类型的经济组织合作，共同参与风险分担和利益分享。

上海银监局通过落实《行动方案》，进一步推动建立起有上海特色的“4465”科技金融框架，除前述提到的经营模式的四个转变，还包括经营理念的“四可原则”、六项主要任务和五项保障措施。

其中，经营理念的“四可原则”包括：“商业可持续、政策可托底、风险可控制、激励可相容”。

六项主要任务包括：优化科技金融生态系统；加大对科研基础设施和科技创新布局的金融支持力度；推进科技金融专营机构建设，创新专业化经营模式；主动前移金融服务，促进科技成果转移转化；继续推进投贷联动业务创新；

在风险可控前提下，开展科技金融产品和业务创新。五项保障措施包括：发挥银行监管与政府扶持的协同效应；发挥监管规则的正向激励作用；将创新科技扶持政策延伸到金融机构；完善科技金融数据共享机制；加强业务指引与培训。(完)