山西汾酒控股股东作价51.6亿元转让所持11.45%股份予华创鑫睿

路透北京2月5日 - 中国山西杏花村汾酒厂股份有限公司(600809.SS)周日晚间发布公告称，控股股东山西杏花村汾酒集团与华润创业旗下华创鑫睿（香港）签署股份转让协议，拟转让股份比例为公司总股本的11.45%，每股转让价格为52.04元人民币，转让总价款约51.6亿元。

公告并显示，转让后汾酒集团仍持有山西汾酒58.52%股份，仍为山西汾酒第一大股东，上市公司控制权没有影响，山西省国资委依然为实际控制人。

汾酒集团称，股份转让旨在为山西汾酒引进具备国际化视野和并购整合经验及能够优化上市公司治理结构的战略投资者，实现强强联合，优势互补，促使山西汾酒的治理结构、决策体系和激励机制更加科学，提高山西汾酒面向市场的综合竞争力。

受让方华创鑫睿是华润创业有限公司的控股子公司，华润创业有限公司是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元，主营业务包括啤酒、食品、饮品三大板块。

山西汾酒日前发布2017年业绩预增公告，预计去年净利润同比增加约2.42-3.63亿元，增幅为40%-60%。

因公司控股股东筹划重大事项，山西汾酒于1月22日起停牌，停牌前收报65.42元。公司股票于周一（5日）起复牌。（完）

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