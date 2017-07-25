壳牌及软银为再生能源业者Equis出售案的潜在买家-消息

路透新加坡7月25日 - 熟知事况的消息人士表示，关于亚洲最大独立再生能源生产商Equis Energy出售案，考虑参与竞购的国际级业者包括皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)以及软银(9984.T)；这起出售案的估值多达50亿美元。

消息人士指出，日本商社、全球性养老基金、以及股权收购业者也有意收购新加坡的Equis；目前许多亚洲政府正在扩大使用再生电力，而再生能源的成本也不断下滑。

消息人士称，Equis的第一轮竞标将在本周进行。

Equis旗下拥有97个项目，范围涵盖太阳能、风力及水力发电资产，横跨日本、印度、菲律宾及澳洲等地。

该公司是Equis Funds Group的一部分。过去五年，后者已从全球投资者手中募集27亿美元用于基础设施投资，多数在可再生能源领域。Equis Funds由多名高管建立，其中很多人曾供职于澳洲投行麦格理集团。

消息人士称买家已分成小组，以便于分割资产组合，因为有些买家只想买某些资产。

消息人士表示，其他潜在买家还有日本金融集团欧力士(Orix Corp.)(8591.T)，该公司已与荷兰养老基金汇盈资产管理公司结盟。另外还有基础设施投资者I Squared Capital联手一家日本商社发起联合竞购。

壳牌、软银、欧力士和Equis未予置评。I Squared和汇盈资产管理公司没有立即回复路透的置评请求。消息人士不愿具名，因他们未获授权向媒体发言。(完)