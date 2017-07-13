神华称新南威尔士州政府接受探矿权延期申请 将继续推进项目

路透上海7月13日 - 在澳大利亚新南威尔士州政府收回沃特马克勘探区域约一半区域的探矿权后，中国神华(601088.SS)周三晚公告称，当地政府已接受沃特马克勘探区剩余区域探矿许可的延期申请，并将继续推进该区域露天煤矿项目的审批和建设工作。

2008年中国神华(1088.HK)全资子公司神华沃特马克煤矿公司以2.999亿澳元获得沃特马克勘探区域的探矿许可，获该区域约195公里面积的勘探许可。今年6月底，根据保护黑土地从事农业活动的当地政策，新州政府撤回沃特马克勘探区内以黑土地为主的100平方公里探矿许可，并给予神华沃特马克2.618亿澳元的经济补偿款。

公告称，上述露天煤矿项目已经取得中国国家发改委核准、澳大利亚联邦政府环境影响评价批复、新州政府规划评估委员会批准等，未来将向新州政府申办环境保护证、采矿权证等。沃特马克公司将按照澳大利亚当地法律的要求，推进露天煤矿项目的审批和建设工作。

沃特马克露天煤矿项目规划三个露天开采区域（均处于非黑土地范围内），可采储量约 2.9亿吨，设计生产原煤规模共1,000万吨/年，设计服务年限24年，项目投资总额约14.7亿澳元，其中40%自筹、60%银行贷款。

根据2008年投标时的约定，如果沃特马克公司采矿许可获得批准，则须另向新州政府支付2亿澳元。

路透稍早报导称，中国神华在取得上述煤矿项目勘探许可后，引发当地公众反对声浪，并导致澳洲保守党派执政联盟分裂为支持采矿和支持农业两个阵营。在当地政府收购一半面积的勘探许可后，反对采矿的活动人士仍誓言要继续努力，争取全面禁止在该地区采矿。

中国神华A股自6月初起停牌，因母公司正筹划重大事项，市场猜测神华集团可能与国内另一发电集团--国电集团合并。停牌前，中国神华A股收报22.29元人民币。（完）