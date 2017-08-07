神华获准兴建年产75万吨煤制烯烃项目 总投资约171.5亿元

路透香港8月7日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)周一称，其于内蒙古年产75万吨煤制烯烃升级示范项目已经获得核准，总投资额约171.5亿元人民币。

据公告，神华包头煤制烯烃升级示范项目获得内蒙古发改委的核准，同意建设该项目，建设地点包头市九原工业园区，主要建设规模为年产75万吨的煤制聚烯烃装置，其中年产聚乙烯35万吨、聚丙烯40万吨。

本项目总投资约171.5亿元，其中资本金约占30%。

神华表示，本项目开工及建设时间具有不确定性，包头煤化工公司在项目开工建设前，将依据相关法律、行政法规规定办理资源利用、安全生产、环境保护等相关报建手续；本项目环境保护和资源利用按照环境影响评价报告书、节能评价报告书等批复执行。

截至目前，神华子公司包头煤化工已投产运营的煤制聚烯烃装置规模约为年产60万吨，其中年产聚乙烯30万吨、聚丙烯30万吨。

神华包头煤制烯烃项目采用世界先进技术，以煤炭为原料生产烯烃及下游产品的高科技煤炭清洁转化利用项目，对于优化中国能源结构，提高能源利用效率，减少环境污染都有重要的意义。（完）

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