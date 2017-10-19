神华与国电合并后的国家能源集团首要任务是保证供给--高层

路透北京10月18日 - 中国神华集团总经理凌文周三表示，神华集团与国电集团合并后，从能源当量上会成为中国第一大的一次能源和二次能源生产公司，煤和电都占到全国总产量的15%，因此保证能源的稳定，可持续和清洁、安全的供给，是合并后的国家能源集团未来的首要任务。

他在十九大期间中央企业系统（在京）代表团讨论会上并称，合并不单是合并同类项，还要按照供给侧改革，改革一定要有化学反应，要有协同效应。

“因为我们是在产业链上下游，结合国家的‘三去一降一补’，还要降低成本，所有这些在同步地展开，因此在内部的管理，包括人员，包括机制，都在推进当中。”他说。

中国国务院国资委网站8月末宣布，经报国务院批准，中国国电集团公司与神华集团有限公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。神华集团和国电集团分别是A股上市公司中国神华(601088.SS)和国电电力(600795.SS)的母公司。

凌文并指出，去产能方面，神华集团在供给侧改革之前已主动退出9,300万吨产能，之后又退出近1,000万吨。在火电领域国家今年的淘汰、停建和缓建目标是5,000万千瓦，分配到国电和神华集团的清单已经出来，会坚决执行。

国资委主任肖亚庆在同一场合表示，今后央企重组一定是通过市场化的手段，期望更多的重组，多重组少破产，希望改革过程当中员工有更多的获得感，多分流少下岗。破产化、法制化的破产肯定要进行，但是随着市场化的推进这些工作会逐步展开。

“现在破产少是因为我们国资委各个层面充分考虑了破产对职工的影响，今后我们还要把对职工的影响放到突出的位置来考虑。”他称。

肖亚庆在今年两会期间曾表示，2017年将在强化风险控制和深入中央企业重组上下功夫，特别要控制好可能出现的风险，同时将进一步推动中央企业混合所有制改革。（完）