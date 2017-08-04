神华旗下两露天煤矿停减产令目标产量降7% H股盘初曾跌5%

路透香港8月4日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)称，旗下两个露天煤矿本月起暂时停产或减产，公司将采取措施令今年目标产量跌幅控制在7%，消息拖累H股周五盘初一度跌5%。

据周四晚间公告，受征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓的影响，神华旗下两个露天煤矿本月起暂时停止或减少煤炭生产，预计将影响本年度商品煤产量计划最多2,210万吨，惟神华将采取包括增加煤炭来源等措施以期将产量跌幅控制在2,060万吨，销量跌幅控制在1,150万吨。

上述两个露天煤矿--哈尔乌素以及宝日希勒，前者主要产品为准混煤，主要销往华北及东部沿海市场；后者主要产品为褐煤，主要销往黑龙江、吉林及内蒙古东部地区。

神华表示，停减产预计令公司今年度净利减少约30.8亿元人民币，相当于2016年净利249.1亿元的12.4%，及2017年上半年净利262.8亿元的11.7%，但不会对今年全年的经营目标构成重大不利影响。

该公司于年初给出2017年度经营目标，其中商品煤产量按年增2.8%至2.98亿吨，煤炭销量升3.1%至4.07亿吨，经营收入2,036亿元按年升11.2%。

神华H股盘初一度跌5%，低探19.1港元；香港时间09:40，跌3.18%，报19.46港元；大市恒生指数.HSI则跌0.08%。（完）

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