深交所调整深证成指等指数样本股 明年首个交易日实施

路透北京12月18日 - 中国深交所和深圳证券信息有限公司周一稍晚宣布，根据指数编制规则，对深证成指.SZSC1、深证100.SZS100、中小板指.SZSME、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整，本次样本股调整将于2018年1月的第一个交易日正式实施，调整后指数的市场代表性将进一步提升。

深交所网站刊登的新闻稿称，深证成指更换45只样本股，调入华联控股(000036.SZ)、东旭蓝天(000040.SZ)等股票，调出四环生物(000518.SZ)、中兵红箭(000519.SZ)等股票；深证100更换10只样本股，调入深天马Ａ(000050.SZ)、新兴铸管(000778.SZ)等股票，调出航发控制(000738.SZ)、华闻传媒(000793.SZ)等股票。

“经过本次调整，深证成指对于深市A股的总市值覆盖率和自由流通市值覆盖率分别达到60%和61%, 市场代表性进一步提升。”新闻稿称，深证成指中主板、中小板、创业板样本股权重占比为44：40：16，贴近深交所多层次市场实际板块分布；深证100中此比例为56：33：11；中小创新中此比例为27：50：23。

新闻稿并称，中小板指更换10只样本股，调入亿帆医药(002019.SZ)、三花智控(002050.SZ)等股票，调出海特高新(002023.SZ)、劲嘉股份(002191.SZ)等股票；创业板指更换七只样本股，调入梅泰诺(300038.SZ)、欧比特(300053.SZ)等股票，调出星辉娱乐(300043.SZ)、数码科技(300079.SZ)等股票；中小创新更换76只样本股，调入冀东装备(000856.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)等股票，调出GQY视讯(300076.SZ)、武汉凡谷(002194.SZ)等股票。

从行业分布来看，信息技术继续保持深证成指第一大行业的地位，权重为23%，其次为可选消费，权重约17%；深证100中前三大行业分别是信息技术、可选消费和金融地产，权重占比为22%、21%和18%；中小板指与创业板指中第一大行业均为信息技术，权重分别为33%和36%。

中小创新中工业为第一大行业，占比约24%。本次样本调整后，深证成指、深证100和中小板指中战略性新兴产业样本股权重分别达到55%、58%和57%，创业板指更高达75%，显着高于市场平均水平。（完）

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