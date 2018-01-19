深交所将推动优化IPO发行上市条件 扩大创业板包容性

路透北京1月19日 - 中国深圳证券交易所副总经理彭明周五表示，针对创新创业型的高新技术企业的盈利特点和股权特点，深交所将推动优化IPO发行上市条件，支持符合国家战略，具有核心竞争力，发展潜力大的创新创业企业上市，扩大创业板的包容性。

他在第一届新时代资本论坛上表示，下一步深交所将致力于打造国际领先的创新资本形成中心，在推动国有资本做优做强做大的基础上，推出新经济、新产业的特征、大力推进创业板改革，并继续丰富债券、基金品种，实现衍生品的试点突破，并坚决推动退市常态化。

“目前IPO已经常态化，但是退市没有常态化。”彭明说。

他表示，一直以来，市场、社会的承受能力是制约退市常态化的主要因素，随着持股行权多元化纠纷解决机制的不断健全，资本市场内在稳定性增强了。无论是监管、市场还是舆论，对于推动退市常态化的呼声越来越高，对于走不动、跟不上或者重大违法的上市公司，要用足法定退市决定权，坚决退市。

他介绍称，在拟上市企业方面，深交所跟科技部合作，建立了一个投融资对接平台，全国所有主要的高新区企业都放在这个平台上。资金提供端与全国4,000家专业机构和1万名专业投资人对接在平台上，现在发挥了很好的投融资对接服务，深交所希望把这个平台继续做大。

他还表示，将继续聚焦金融科技创新，推进新一代互联网应用平台和信息平台建设。重点围绕智能监管、风险监测、产品创新和互联网信息服务等领域，全面提升一线监管和风险监测的科技化、智能化水平，用高质量的科技监管做好风险防范工作。

对于制度建设，彭明指出，深交所将以新的《证券交易所管理办法》为契机，全面梳理所有的规则体系，全面的对深交所的三大规则进行修订，同时发布相关的制度指引，推动惩罚性的违约金，现场检查等新增监管手段落地，重点解决好市场规范发展急需解决的制度供给问题，打牢制度基础。（完）