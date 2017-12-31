乐视网股东贾跃亭存在违规行为 给予公开谴责处分--深交所

路透北京12月30日 - 中国深圳证券交易所周五晚间称，乐视网(300104.SZ)股东贾跃亭、贾跃芳存在违规行为，对其予以公开谴责的处分。

深交所网站发布的通告显示，2014年12月6日，乐视网收到贾跃芳出具的承诺函，其计划在未来一个月内，通过协议转让或者大宗交易的方式处置自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给乐视网作为营运资金使用。该笔借款将用于乐视网日常经营，乐视网可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。

2015年5月25日，乐视网收到贾跃亭出具的《股份减持计划告知函》。贾跃亭承诺，将其减持所得全部借给乐视网作为营运资金使用，借款将用于乐视网日常经营，乐视网可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。

2017年10月27日，乐视网公司董事会向贾跃亭、贾跃芳发函提醒并要求贾跃亭、贾跃芳继续履行借款承诺。11月9日，乐视网收到贾跃亭、贾跃芳的复函，复函显示贾跃亭、贾跃芳由于个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。贾跃亭、贾跃芳违反了上述借款承诺。

深交所称，贾跃亭、贾跃芳的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.10条、第11.11.1条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.4条的相关规定；对其违规行为及给予的处分，将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。（完）

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