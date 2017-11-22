深交所问询乐视网借款及担保事项 担忧上市公司空壳化

路透上海11月22日 - 中国深圳证券交易所周二晚间对乐视网(300104.SZ)发出关注函，问询其向关联方借款及提供担保事项中，若不能偿还借款，质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”。

关注函要求乐视网补充披露，若相关债务到期无法偿还，被质押及用于担保的资产的处置顺序、处置的具体流程、处置资金的分配顺序，以及资产处置是否构成重大资产重组，请保荐机构发表意见。

就相关借款事项，深交所要求乐视网具体说明借款总计担保金额超过借款金额的原因与合理性，以及结合质押标的的资产状况、财务数据、历史股权作价、历史审计与评估等情况补充说明担保作价的依据与合理性。

对于本次借款利率为每年10%，关注函要求乐视网结合借款方资金状况、市场与同行业借款利率水平等情况量化说明借款利率的合理性及是否存在利益输送的情形。

此外，针对近期媒体报导融创中国主席孙宏斌拟启动对乐视致新的增资扩股计划，关注函要求乐视网核实并说明上述媒体报导的真实性及具体情况，并具体说明若融创中国对乐视致新进行增资是否导致乐视致新实际控制人发生变更。

乐视网周一晚间公告，控股子公司乐视致新电子科技(天津)，拟以持有的乐视投资100%股权为担保，向天津嘉睿汇鑫企业管理公司借款5亿元人民币；乐视网则以乐视致新等股权为质押，向天津嘉睿借款12.9亿元，上述借款利率均为年息10%。

乐视网以持有的霍尔果斯乐视新生代文化传媒公司100%股权、重庆乐视小贷100%股权、乐视体育文化产业发展(北京)6.47%股权，质押给天津嘉睿，担保的主债权为天津嘉睿享有的2亿元部分债权。

同时乐视致新以将持有的乐视致新电子科技(北京)100%股权及其派生权益、乐视致新电子科技(重庆)100%股权及其派生权益、乐视致新电子商务(北京)100%股权及其派生权益向乐视网提供反担保，担保主债权金额2亿元。

另外，乐视网金融机构申请借款，融创房地产集团提供总额不超过30亿元的担保，乐视网则以持有乐视致新26.77%股权提供反担保。

截止本周一，天津嘉睿持有乐视网3.41亿股，持股比例8.56%，为第二大股东，而融创房地产集团为天津嘉睿的实际控制人。

乐视网自2017年4月中旬起停牌，筹划新的重组方案，停牌前收报30.68元；经过8月下旬除权除息后，股票最新价格实际为15.33元。(完)

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