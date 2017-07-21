深交所称鼓励支持开展PPP项目资产证券化业务 实行专人专岗负责

路透北京7月21日 - 中国深圳证券交易所周五表示，鼓励支持PPP项目公司、项目公司股东、项目公司其他相关主体及相关中介机构依法积极开展PPP项目资产证券化业务，将在项目挂牌阶段实行专人专岗负责，提升挂牌手续办理效率。

深交所网站新闻稿称，对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资的项目以及其他符合条件的优质PPP项目，提升受理、评审和挂牌转让工作效率，实行“即报即审、专人专岗负责”。对于申报项目，受理后5个交易日内出具反馈意见，管理人提交反馈回复确认后3个交易日内召开挂牌工作小组会议。

“各相关方应勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管要求，确保业务稳健运营，保障投资者利益，维护市场稳定。”深交所表示。

2016年末，国家发改委和证监会联合发布通知推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。

另外，根据发改委和证监会此前通知，各省级发展改革委应当会同相关行业主管部门，重点推动符合条件的PPP项目在上海证券交易所和深圳证券交易所开展资产证券化融资，场所方面并未提及机构间私募产品报价与服务系统。(完)

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