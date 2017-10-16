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深圳国际与深圳当局就前海38万平方米土地的估值达成共识
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#中国财经
2017年10月16日 / 凌晨3点41分 / 6 天前

深圳国际与深圳当局就前海38万平方米土地的估值达成共识

1 分钟阅读

路透香港10月16日 - 深圳国际(0152.HK)周一宣布，已与深圳市当局及前海管理局就公司在前海拥有的五宗土地签订土地整备的补充协议，涉及土地面积约38万平方米。

公司的公告称，各方就该五宗土地的价值评估及土地整备价值评估时点达成共识。原规划条件下的土地评估价值由深圳国际全部享有，在新规划条件下，土地评估价值扣除原规划条件下土地价值后的余额，减去5%作为政策性固定支出后，由前海管理局与公司以6:4的比例分享。

至于土地整备价值评估时点厘定为2015年1月1日，并作为新规划条件下土地使用年期的起始日期。土地使用年期按国家规定的最高年期确定。

深圳国际表示，订立补充协议标志着公司前海项目取得实质性进展，有助落实并推动前海项目的产业落地与开发，加上前海片区的土地价值自2015年1月至今的两年多时间也有所增加，预期将为公司带来可观的土地增值收益和产业开发收益。

深圳国际去年底与前海管理局签订前海首期项目用地的新用地合同，涉及共3.88万平方米经营性用地(计容建筑面积共10.025万平方米)，作为住宅、商业及办公用途，这为上述五宗土地的第一部分，土地估值约24.7亿元人民币。

早盘尾段，深圳国际股价涨0.9%，报15.7港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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