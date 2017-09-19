金证股份控股子公司金证财富引入腾讯为战略股东

路透上海9月19日 - 中国深圳市金证科技股份有限公司(600446.SS)周一稍晚公告称，控股子公司金证财富南京科技有限公司将引入腾讯(0700.HK)旗下林芝腾讯科技有限公司为战略股东，后者以8,400万元人民币认购金证财富新增注册资本，获后者8%股权。

此次腾讯入股，金证财富的投后估值为10.5亿元，这与7月末霍尔果斯华弘股权投资合伙企业以7,350万元入股时的估值一致。

另外，根据本次交易双方签定协议，未来金证财富股东拟转让股份，或者金证财富拟增资扩股和融资，腾讯方面有优先受让权和优先认购权。

腾讯入股完成后，金证股份在金证财富的持股由60%降至51%，老股东深圳市金万融投资合伙企业持股降至34%，林芝腾讯和华弘分别占股8%和7%。

金证股份称，腾讯科技投资金证财富，有利于进一步增强公司的持续发展能力，提高公司的长期竞争力，符合公司全体股东的利益及公司未来发展战略。

金证财富主要从事包括基金公司、信托公司、证券资产管理、保险资产管理、期货资产管理、第三方专业理财及第三方支付在内的大资产管理行业客户的业务软件开发与系统集成服务，客户包括40家券商、12家保险公司、20家信托公司及数十家基金公司等。

金证股份周一收报19.57元，过去一个月累计涨8.7%。（完）