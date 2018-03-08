深交所总经理称推CDR条件较成熟 建议修法支持同股不同权

路透上海3月8日 - 上海证券报周四报导，全国人大代表、深交所总经理王建军近日表示，交易所对CDR（可转换股票存托凭证）已经研究了很长时间，今年来看推出CDR的条件已比较成熟。

另外，今年他向全国人大提交一份名为”关于修改公司法完善双重股权结构制度供给的议案”，该议案建议修改公司法关于一股一权的规定，将其改为“所持每一相同种类股份有相同表决权”，同时授权国务院制定细化性配套制度。这将有助于解决同股不同权的企业在国内上市的问题。

“对于CDR，交易所已经研究了很长时间，做产品规则和制度上的准备，只是一直没有抛出来，今年条件比较成熟，具备这个条件了。”王建军称。

对于未盈利的新经济企业能否在A股上市，王建军表示，现行证券法的表述是”有盈利能力”，而不是指盈利本身，这里面还是有空间的。与这个问题相关，“要修订的是主板IPO办法和创业板IPO办法，我觉得这个问题很有迫切性。”

同股不同全、尚未盈利以及海外注册，成为一些中资科技企业在A股市场上市的的拦路虎。近期，吸引新经济企业在国内上市的呼声日渐高涨，部分证监会高层近日表态，将改革发行上市制度，深化主板和创业板改革，加大对新技术、新产业、新业态和新模式的支持力度。

在王建军看来，衡量一家交易所是否一流，要看这家交易所能否培育伟大企业。他说，据有关数据显示，在全世界的”独角兽”企业中，中国占了三分之二。过去境内市场不具备也没有条件接纳这些企业，但现在市场的深度和广度都足以容纳新经济企业。

另外，今年他领衔向全国人大提交的另一份议案为”关于修改刑法加重欺诈发行犯罪刑罚力度的议案”，建议将欺诈发行的最高刑期由5年改为无期，并相应提升罚金额度。（完）