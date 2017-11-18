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中国央行报告：将引导Shibor报价行续加强财务硬约束，完善报价和考核机制
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2017年11月18日 / 凌晨3点41分 / 1 天前

中国央行报告：将引导Shibor报价行续加强财务硬约束，完善报价和考核机制

3 分钟阅读

路透北京11月18日 - 中国央行2017年第三季度货币政策执行报告中的专栏文章称，央行将密切关注Libor等国际货币市场基准利率改革动向，进一步做好基准利率培育和完善工作，包括加强Shibor报价行在市场自律方面的表率作用，引导报价行继续加强财务硬约束，根据实际交易、资金成本以及市场供求等因素合理定价。

央行还将进一步完善报价和考核机制，使报价利率与交易利率更为紧密结合；继续开展Shibor 产品创新，有序扩大其应用范围，加强市场建设，稳步提升Shibor 代表性；进一步发挥好Shibor 的货币市场基准利率作用，为货币政策传导和推动利率市场化改革创造有利条件。

以下是央行货币政策执行报告中题为“ Shibor 十年：探索与实践”的专栏全文：

为推进利率市场化改革，健全市场化利率形成和传导机制，培育货币市场基准利率，中国人民银行于2007 年正式推出了上海银行间同业拆借利率（Shibor）。十年来，在有关各方的共同努力下，Shibor 已经成长为我国认可度较高、应用较广泛的货币市场基准利率之一。

首先，Shibor 基准性明显提升，比较有效地反映了市场流动性松紧。短端Shibor 与拆借、回购交易利率的相关性均在80%以上，并维持较窄价差，其中隔夜Shibor 与隔夜拆借、回购交易利率的相关性高达98%；中长端Shibor 得益于同业存单市场的发展壮大，基准性也有显著增加，Shibor3M 与3 个月同业存单发行利率的相关系数高达95%。

其次，Shibor产品创新取得进展，应用范围不断扩大。目前Shibor 已被应用于货币、债券、衍生品等各个层次的金融产品定价，部分商业银行也依托Shibor 建立了较完善的内部转移定价（FTP）机制，金融体系内以Shibor 为基准的定价模式已较为普遍。再次，Shibor 与实体经济联系日趋紧密，越来越多地发挥了传导货币政策和优化资源配置的作用。通过Shibor 挂钩理财产品、Shibor 浮息债、非金融企业参与的Shibor 利率互换交易等渠道，Shibor 较好地将货币政策信号传导至实体经济，并随着直接融资比重提升和多层次资本市场建立完善，进一步发挥优化资源配置的作用。

Shibor 的创设借鉴了伦敦银行间同业拆借利率（Libor）等国际基准利率。2012 年以来，由于国际金融危机后无担保拆借市场规模有所下降，以及部分报价行操纵Libor 报价案件等原因，国际社会开始着手改革以Libor 为代表的金融市场基准利率体系。2017 年7 月，英国金融行为管理局（FCA）宣布将从2021年起不再强制要求Libor 报价行开展报价，届时Libor 可能不复存在，未来英国将逐步转向基于实际交易数据的SONIA（英镑隔夜平均利率）作为英镑市场基准利率。另有一些国家和地区的中央银行（例如欧央行、日本央行）采取了更加中性、多元的做法：一方面研究引入基于实际交易数据的无风险利率，丰富市场基准利率体系，允许存在多个基准利率；另一方面改革Euribor、Tibor 等基于报价的基准利率，引入瀑布法等混合方法，提高银行间拆借利率（IBOR）报价的可靠性和基准性。

比较而言，Shibor 在报价和计算方法上与Libor 类似，但在制度安排上更加注重与中国实际相结合，具有较为明显的特点：

一是更加注重报价监督管理。围绕全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）等核心基础设施打造的统一集中的银行间市场，是我国相比于国际上其他场外市场的独特优势。在人民银行的指导下，交易中心作为Shibor 指定发布人，充分发挥其优势，密切监测Shibor走势与报价情况，督促报价行提高报价质量。2013 年，人民银行指导建立市场利率定价自律机制（以下简称自律机制），并专门下设Shibor 工作组，进一步加强对Shibor 报价的监督管理。

二是始终强调报价成交义务。鼓励报价行以真实交易为定价基础，并引入报价考核机制，按年对报价行予以考核并施行优胜劣汰，有效发挥激励约束机制作用。

三是交易基础支撑不断拓展。2007 年至2016 年，我国拆借市场交易量年均增幅达28%左右。2013 年推出同业存单以来，同业存单市场发展迅速，且均以Shibor 作为定价基准。随着我国金融市场向纵深发展，Shibor 的交易基础不断拓展和夯实。四是报价形成机制持续优化。2012 年，Shibor 报价行由16 家增加至18 家，并调整计算方式，由剔除最高、最低各2家报价调整为各剔除4 家，进一步扩大了Shibor 的代表性。同时，通过优化调整报价发布时间，使Shibor 更好反映市场利率变化，增强其基准性和公信力。

Shibor 是我国基准利率体系的重要组成部分，Shibor 的培育与发展关系到进一步推进利率市场化改革，也关系到各层次金融市场体系建设。

人民银行将组织自律机制和交易中心，认真总结Shibor 运行十年来的经验，密切关注Libor等国际货币市场基准利率改革动向，进一步做好基准利率培育和完善工作。

一是加强Shibor 报价行在市场自律方面的表率作用，引导报价行继续加强财务硬约束，根据实际交易、资金成本以及市场供求等因素合理定价。二是进一步完善报价和考核机制，使报价利率与交易利率更为紧密结合。三是继续开展Shibor 产品创新，有序扩大其应用范围，加强市场建设，稳步提升Shibor 代表性。四是进一步发挥好Shibor 的货币市场基准利率作用，为货币政策传导和推动利率市场化改革创造有利条件。（完）

浏览全文，请点选央行网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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