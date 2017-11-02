石基信息将子公司石基零售38%股权以至多5亿美元售予阿里

路透上海11月2日 - 中国北京中长石基信息技术股份有限公司(002153.SZ)周四早间公告称，将下属子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（石基零售）38%股权，以不超过5亿美元的价格出售给阿里巴巴(BABA.N)子公司阿里投资。

公告显示，石基信息首先将旗下从事规模化零售信息系统业务的控股或参股子公司股权整合在石基零售旗下，这些公司包括北京长京益康信息科技有限公司、北京富基融通科技有限公司、科传计算机科技控股有限公司和上海时运信息技术有限公司；随后再由子公司石基香港出让石基零售38%股权。

阿里投资将在明年3月底前，尽快完成财务、税务、商业、法律以及其他尽职调查。最终转让价款在尽职调查及股权估值完成后，参考尽职调查和股权估值结果由双方协商确定，并以后续签署的正式协议为准。

石基信息指出，此次交易交割完成后，公司将继续对石基零售实施控制，继续纳入合并范围。本次股权处置将增加资本公积但不影响当期损益，虽然出让股权将稀释子公司收益，但随着协同效应和整合效应的逐步体现，母公司利润将保持增长态势。

2015年12月，阿里巴巴旗下淘宝中国通过认购石基信息定向增发股份，持有后者13.07%股权，成为其第二大股东。

石基信息称，此次交易有利于双方优势互补，发挥协同效应，同时将加速公司零售业务板块的资源整合，将进一步夯实公司主营业务的发展基础，帮助公司利用已有的在零售业的多年布局所形成的客户和市场优势，较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位。

公告还指出，公司目前正处于从大消费行业软件供应商向大消费行业应用平台运营商转型的关键时期，平台化和国际化是公司此次转型所采取的基本策略。

石基信息自10月19日起停牌，因子公司拟引入战略投资者，停牌前该股收报23.90元。（完）