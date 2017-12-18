日本清水建设及鹿岛建设涉磁悬浮高铁合约弊案 遭检方搜索

路透东京12月18日 - 东京地检特搜部对至少两家日本大型建设公司总部发动搜索，这些企业因涉嫌在造价800亿美元的磁悬浮高铁项目触犯反垄断规定。

清水建设(1803.T)及鹿岛建设(1812.T)的公司发言人分别证实，两家公司在周一一早遭到搜索。

另一家建设公司--大林组(1802.T)也因为疑似在磁悬浮高铁相关合约标案舞弊而遭调查。

东京地检署一名发言人表示，无法对个别案件置评。

卷入磁悬浮列车项目的日本“四大”建设企业的另一成员，大成建设(1801.T)发言人称，该公司未遭到搜查。

受遭搜查消息影响，鹿岛建设股价大跌4.6%，清水建设重挫3.7%。有媒体报导称，大成建设将成为下一个遭搜查的企业，该公司股价亦下跌3.3%。日本股市涨1%。

这次搜查与价值9万亿日圆(800亿美元)的磁悬浮列车项目有关，该项目连接东京、名古屋和大阪，目前正在建设中。

当2027年开始运行时，这一通过山区地底深处隧道的磁悬浮列车运行速度最快可达每小时500公里，东京到名古屋的交通时间将可从100分钟左右缩短至40分钟。

据日本媒体报导，该项目约70%的订单已由这四大建设承包商大致平均获得。(完)