（更正）热点聚焦：航运业有毒债务问题缠身 欧洲银行业者的日子不好过

(更正：倒数第三和第四段译文有误，“欧元”改为“美元”。)

路透伦敦7月24日 - 荷兰航运商Vroon试图在航运业长期低迷环境下找到出路，却发现与银行的谈判颇为艰难。但对银行来说，日子也不好过。

Vroon希望能延长信用额度并调整还款计划。这是一家有127年历史的家族集团，经营大约200艘船舶，主要运输家畜、石油和其他大宗商品。

但是在2008-09年全球金融危机以及2010年航运市场大跌之后，曾在十多年前航运业荣景时期海量批贷的欧洲银行业者，不得不背负巨额有毒债务的负担。

航运企业及相关银行陷入债务恶性循环漩涡，由此导致的信贷危机阻碍了航运业的复苏。产能过剩是一大担忧，而且需求放缓及全球经济低迷等问题导致的盈利能力不足，则是另一大担忧。

其中一家主要的航运企业，韩国集装箱(货柜轮)航运商--韩进海运(Hanjin Shipping)已经倒下。

全球90%的商品运输都依靠船运，比如石油、食品、煤炭与铁矿石等工业产品。船运融资的消息人士称，估计全球航运业今年的资金缺口高达300亿美元。

Vroon的首席财务官Herman Marks表示，一些银行已经被迫退出船运领域，那些留下来的银行业者在提供融资时也变得更加保守。“这个行业需要进行一番整合。”

整合已经拉开帷幕，特别是在集装箱货运领域。全球航运业的领头羊--丹麦的马士基航运(MAERSKb.CO)正对德国竞争对手汉堡南美船务集团展开购并。中远海运控股(601919.SS)已斥资63亿美元收购东方海外国际(0316.HK)。

德国航运巨头Rickmers在6月申请破产清算。自3月以来申请破产的其它公司还包括：新加坡的Ezra Holdings (EZRA.SI)、美国的Tidewater (TDW.N)、GulfMark Offshore和Montco Offshore。

**低迷**

全球化带动贸易量激增时，航运业一片繁荣，当时银行很乐意向航运业放贷。

即便是2008-09年危机也并未吓退所有放款机构。因寄望中国经济快速增长将协助航运业重振雄风，新一波放贷短暂兴起，但随后很多航运市场再度崩盘。

业内估算显示，这导致欧洲银行业背上超过1,000亿美元债务负担，而且至少70%贷款的价值已经萎缩。银行业者苦苦挣扎，难以找到办法来弥补不断攀升的损失。

“系统中可能仍有大约1,500亿美元的银行不良债务需要清理，主要是欧洲银行业，而这其中又主要是德国的银行，”花旗集团(C.N)全球航运业主管Michael Parker说。

像苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)等曾在航运业风云一时的大银行，正在撤出。而一些专业性较强的银行，比如德国的HSH Nordbank[HSH.UL]，仍在努力完成遗留贷款。

评级机构穆迪6月称，随着航运业问题贷款继续攀升，预计损失会进一步增加，而银行业2017年及以后的盈利能力和资本可能遭到影响。(完)