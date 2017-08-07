分析：卖空者盯上在香港上市中资企业 招致更多敌意

路透香港8月7日 - 卖空者正在越来越多地盯上在香港上市的中资企业，他们声称这些企业通过会计花招弄虚作假、进行市场操纵并有欺诈行为，尽管卖空者面临越来越大的敌意。

据Activist Insight的数据，今年截至7月中旬，卖空者发动了九次针对香港上市企业的行动，创出了同期的最多纪录。去年同期只有两起，而2015年是六起。

卖空者表示，在北京最近开放股市行动的刺激下，内地与香港之间的资金流动不断增多，加剧了香港的企业治理问题。

“我们怀疑，内地与香港之间的资本流动增加，鼓励香港发生了更多的股票操纵和欺诈行为，”沽空机构浑水(Muddy Waters)的创立者以及知名的空头维权者布洛克(Carson Block)在一份电子邮件中对路透表示。

但大声说出这些欺诈行为，胆小者恐怕做不到。那些做空者遭到目标企业与股东以及中国当局的强烈反击。卖空者说，他们遭到诉讼、抹黑、逮捕、信息被窃取、监视、殴打和死亡威胁，他们的工作人员甚至家人也难逃厄运。

美国沽空机构GeoInvesting的共同创办人Dan David说，他曾收到详述将如何把他置于死地的电邮，也曾多次遭到黑客攻击，打赢三次官司，在自家车道上被一名愤怒的投资人拦路。

“人们宁可在谎言中赚钱，也不愿因真相而亏钱，”David说。他在6月时公开了最新沽空行动，目标是中国食品制造商达利食品(3799.HK)。

David宣称达利食品的支出及薪资成本低到令人无法置信，并称该公司税务文件内容前后矛盾。达利食品已否认所有指控，并称这些都是误导且断章取义的讯息。

**公开流通股数较少**

沽空机构借券后，先行沽出股票，希望在更低的价格回购股票，以赚取差额。

David和一些做空者把目标对准在港上市的中资企业，理由是监管及执法松散，企业公开流通的股数占比较小，意味着比起其他主要市场，在香港有更多股票估值被高估。

反观中国严格的的投资规定，想从海外放空内地个股几乎不可能。

一些公司或许利用作帐技巧粉饰获利能力，甚至把前景说得太过美好--他们的产品人气可能来得快去得也快。

批评者称，卖空者是相信人性自私的机会主义者，他们会为了自己的利益而不惜摧毁股东价值。而做空者则反驳称他们是一股正面力量，不遗余力地将香港公司治理和上市标准的缺陷及长期得不到解决的问题暴露出来。

今年6月，香港立法会金融服务界议员张华峰曾呼吁香港证监会加强对卖空者的审查，称他们已“严重干扰了香港市场秩序”，并使投资者受到打击。

香港证监会发言人在声明中称，“证监会认为，负责任的调查对总体市场质量和价格发现过程都是有益的，无意于压制对上市公司的合法评论，无论是正面的还是负面的。”

虽然不像同行布洛克那样有名，但自2010年以来，亦是对冲基金FG Alpha的首席投资长的David一直在寻求曝光在大陆以外上市中资企业有问题交易。

他一般会去筛查一系列警示性信号，包括曾经为问题企业服务的审计方、经纪商和投行。

有些公司，如总部在亚洲的Blazing Research在电邮中对路透表示，该公司也会去征询建议，并为有用的信息支付“可观”费用。

很多公司雇佣私人调查人员评估某家公司在中国的业务。他们会花几个月的时间研究企业注册情况、查看其税务文档、数卡车货运或是出售点终端(有时是在安装摄像头之后)。他们经常会去看看现场实际情况是否与高管的言论相符。

**风险上升**

但这些策略也可能带来意料之外的结果。有一次，David团队的一名成员被保安暴打，因为后者看到他在数进出公司工厂大门的卡车数量。有时情况更糟。AlfredLittle.com的加籍华人研究员Kun Huang在中国被认定有犯罪行为并被判入狱两年，之后被驱逐出境。

David和Block也曾收到匿名恐吓邮件。Block在2010年收到的一封邮件中提到他的妻子Kathy，问道：“你和Kathy，还有你父亲准备好挨枪子儿了吗？”Block在同年搬到美国加州，现在尽量减少待在香港的时间；他称香港的环境对卖空者来说变得风险更大了。

随着中资企业对作空策略越来越熟悉，做空这些企业的风险也随之加大。他们对指控作出反击的速度更快，也更常公开攻击卖空者的信誉，使得整个过程变得冗长而代价高昂。

他们会呼吁大股东或关系不错的基金与券商帮助推高公司股价、或者吃进所有可借入股票，从而提高回补空头仓位的成本。

“一些香港股票的公开交易规模十分有限，这令控股股东可以很轻松地推升股价，即便公司真的存在欺诈行为，”Blazing Research在电邮中称。

目前还不清楚Block在12月狙击辉山乳业(6863.HK)是赔是赚，该公司迅速暂停股票交易，并宣布董事长增持公司股票。随后公司股价走高并持稳，直到3月24日狂跌85%。

“判断正确和挣到钱是两码事。多数时候二者会有交集，但并不总是如此，”Block在6月时表示。(完)