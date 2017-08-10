瑞安房地产引入伙伴参与开发沪大型重建项目 实践轻资产策略

路透香港8月10日 - 瑞安房地产(0272.HK)宣布，将成立一家平台公司，引入上海虹房（集团）有限公司及上海国泰君安证券资产管理有限公司为股东，共同参与开发上海虹口区一个总投资额达150亿元人民币的大型市中心重建项目。

公司周三晚间的声明称，成立平台公司是公司轻资产策略的一部分，以加快业务发展，分散资金需要，提高大型项目的风险管理能力。

平台公司的注册资本为1亿元，将由瑞安房地产全资附属公司上海盛甫、国泰君安及虹房分别按49%、31%及20%的持股比例出资。

待平台公司成立后，瑞安房地产将出售持有该位于虹口区的167地块的项目公司予平台公司，现金代价为1.1亿元。

167地块占地面积约61,494平方米，可发展总楼面面积约为21.32万平方米。该项目为一项大型市中心重建项目，预期该项目之40%可发展总楼面面积将用作住宅发展用途，其余60%空间则用作商业发展用途。预计项目开发周期为六至八年，总投资额将约为150亿元，并将按需要筹集外部资金。

瑞安房地产表示，设立平台公司藉以开发及管理该项目，同时探索其他商机。成立平台公司是公司轻资产策略的一部分，旨在通过合资企业、资金或合伙关系架构的协同效应，加快业务拓展，以分散资金需要，提高大型项目的风险管理能力。

公司表示，虹房是动拆迁专家，可以发挥其于167地块动拆迁过程中的作用，更好地做好居民的安置工作，有序改善居民的居住环境。

瑞安房地产周四早盘中段股价跌逾2%，报1.88港元。（完）

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