四川银监局严禁金融资产管理公司充当银行不良出表通道--消息

路透北京3月6日 - 两位消息人士周二透露，中国四川银监局近期发文拟加强辖内金融资产管理公司乱象整治工作，要求其合规开展不良资产收购业务，严格遵守银行信贷资产转让监管规定，不得以任何方式充当银行不良资产出表的通道。

他们并引述文件内容称，相关机构应做实资产风险分类，真实反映资产的风险状况；不得通过各类资管计划违规转让等方式掩盖不良资产。

“严格遵守开展非金融机构不良资产业务的监管规定，不得通过收购无真实贸易背景或关联企业之间的应收账款等方式变相向企业融资。”他们称。

路透暂未联络到四川银监局对上述消息予以置评。

在严格执行国家宏观调控政策方面，四川银监局严禁相关机构向不符合国家宏观调控政策导向的企业和项目融资。

“不得将资金直接或间接、借道或绕道投向股票市场、‘两高一剩’（高污染、高耗能的资源型行业及过剩产能行业）等限制或禁止领域，不得违规为地方政府提供债务融资、放大政府性债务。”消息人士引述文件称。

同时，不得直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供融资，或以自身信用提供支持或通道；不得向”四证”不全、资本金未足额到位的商业房地产开发项目提供融资。

在规范市场竞争方面，严禁辖内金融资产管理机构采取通过不正当手段获取交易信息、私下达成交易协议等不正当竞争行为；严禁人为推高市场价格，扰乱市场秩序；严禁违规与无资质的企业合作参与招标、竞价、拍卖交易。

此外，相关机构要建立行业自律合规机制，探索建立对不良资产收购、转让、处置等相关业务的自律性规范，促进公平竞争，提高不良资产收购处置效率。

中国银监会审慎规制局局长肖远企在上周召开的新闻发布会上表示，部分商业银行存在贷款分类不真实、不准确，甚至存在隐藏、转移、虚假出表的情况，防控风险能力不充足。（完）