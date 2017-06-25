四川茂县山体垮塌仍有118人失联 现场多次发生二次塌方--CCTV

路透北京6月25日 - 中国中央电视台（CCTV）周日最新报道称，四川茂县山体垮塌事件仍有118人失联，现场发生多次二次塌方，目前救援正在紧张进行；预计当地今明两天仍有降雨、但雨量较小，对救援影响不大。

昨日凌晨5时45分，四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村新村组富贵山山体突发高位垮塌，垮塌方量巨大，约800万立方米，堵塞河道约2公里。

另据新华社报道称，已基本掌握118名失联人员的信息，相关信息将尽快发布在阿坝藏族羌族自治州政府门户网站。

新华报道并称，灾害事故现场已救出一家三口，目前经过紧急救治，三名伤员无生命危险；截至24日晚10点，搜救人员已在垮塌事件现场发现15具遇难者遗体并妥善安置。

另据昨日晚间茂县灾区现场指挥中心新闻发布会消息，由于事发地属于景区，经了解，事发前有142名游客在景区游览，目前已与142名游客全部取得联系，就初步掌握的情况，所有游客已撤出景区。

四川已启动四川省自然灾害I级救灾应急响应，并派出工作组、救援队赶赴现场紧急救援，对通往灾区的道路实施交通管制，开辟生命通道。

中共中央总书记、国家主席习近平已经作出重要指示，要求四川省全力组织搜救被埋人员，尽最大努力减少人员伤亡，防范次生灾害发生，并妥善做好失踪人员亲属和受灾人员的安抚安置工作。

对此，中国国土资源部随即启动地质灾害二级应急响应并发出紧急通知，要求各地警惕近期强降雨影响，特别是高度关注山区丘陵区、交通要道、旅游景区等地灾易发多发地区灾害防范工作。（完）