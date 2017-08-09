四川九寨沟县7.0级地震已致九人死亡 疏散游客三万余人--新华

路透北京8月9日 - 新华社周三报导，从四川省政府新闻办获悉，8月8日21时19分，阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生7.0级地震，截至9日凌晨5时，地震已造成九人死亡、164人受伤。

报导并称，截至目前，共疏散游客31,500人到安全地带。组织旅行社大巴和自驾车辆有序驶离九寨沟，对乘坐交通班车进入九寨沟的游客安排车辆于8月9日清晨驶离九寨沟。

地震发生后，国家主席习近平立即作出重要指示，要求抓紧了解核实九寨沟7.0级地震灾情，迅速组织力量救灾，全力以赴抢救伤员，疏散安置好游客和受灾群众，最大限度减少人员伤亡。目前正值主汛期，又处旅游旺季，要进一步加强气象预警和地质监测，密切防范各类灾害，切实做好抗灾救灾工作，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

国务院总理李克强作出批示，要求抓紧核实灾情，全力组织抢险救援，最大程度减少人员伤亡，妥善转移安置受灾群众。同时要加强震情监测，防范次生灾害。

国务院已派出由国家减灾委、国务院抗震救灾指挥部组成的工作组赶赴现场指导抗震救灾工作。四川省、阿坝州已启动Ⅰ级地震应急响应。

周三稍早，中国地震台网速报微博发布消息，8月9日7时27分，在新疆博尔塔拉州精河县（北纬44.27度，东经82.89度）发生6.6级地震，震源深度11千米。（完）