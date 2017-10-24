独家：西门子为医疗设备分支IPO聘请三协调行 或在明年夏初上市-消息

路透法兰克福10月24日 - 知情人士称，德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)已聘请高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和摩根大通(JPM.N)牵头组织Healthineers分支的首次公开发行(IPO)。

西门子证实已经聘请数家银行担任Healthineers IPO的全球协调行，但拒绝透露是哪些银行。Healthineers是西门子旗下的医疗设备生产分支，产品包括X光机和核磁共振(MRI)检查设备等。

这项IPO可能成为多年来德国企业规模最大的上市案之一。分析师称，Healthineers的估值可能高达400亿欧元。

一位消息人士称，Healthineers可能在明年夏初上市，上市地点尚未确定，不过，预计作为多家医疗科技企业的上市地，纽约比法兰克福的可能性更大。

“Healthineers的上市卖点可能是低增长、低风险派息型股票，有较高的、有保证的股息，”一位熟悉该公司的消息人士表示。

知情人士称，西门子并不急需现金，因此，最大限度筹资并非上市计划的主要目标。他们还补充说，股票发售规模可能很小，另一位消息人士称，可能不会超过Healthineers股权的20%。

随着全球医疗保健市场的关注点从西门子的核心业务影像转向微分子诊断和患者自我管理，西门子希望Healthineers有自有资金进行并购和投资。

一位消息人士称，“Healthineers IPO使西门子能够在未来的并购交易中采用股票交易的形式。”(完)