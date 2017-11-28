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美国检方称西门子、Trimble和Moody's网络遭中国黑客袭击
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2017年11月28日 / 凌晨12点50分 / 2 天前

美国检方称西门子、Trimble和Moody's网络遭中国黑客袭击

1 分钟阅读

路透匹兹堡/纽约11月27日 - 美国检控方周一表示，一家中资网络安全公司下属的三名黑客入侵了西门子(Siemens)(SIEGn.DE)、Trimble (TRMB.O)以及Moody’s Analytics的网络以窃取商业机密。

根据美国宾夕法尼亚州匹兹堡联邦法庭公布的一份起诉书，这三个人被指控从2011年至今年与他人联手发动非法网络袭击。

起诉书称，这些黑客监视Moody‘s旗下一位未透露姓名的经济学家的电子邮件通信，从西门子的运输、科技和能源部门窃取数据，并将目标对准Trimble开发的一款新全球导航卫星系统。

美国检控方称，这三名中国公民并未被拘禁，且起诉针对个人，不涉及国家。据起诉书称，这三人向宾夕法尼亚西部以及全球各地的电脑发送“鱼叉式网络钓鱼”(spearphishing)邮件。

目前暂时未能确定三名被告和这家中资公司的代表，无法就上述指控寻求置评。

检控方称，起诉书于9月提交，中国政府已经得知此事。

Trimble表示，并未泄露任何客户信息。“Trimble对这一事件作出回应，认为公司业务并未受到重大冲击，”该公司在声明中表示。

暂时未联系到西门子的代表置评。

穆迪发言人称，该公司与调查人员密切配合，而且“据我们所知，并无客户的机密数据或雇员的其他信息被泄露。”

三名被告人为Wu Yingzhuo、Dong Hao和Xia Lei。起诉书称他们分别为Guangzhou Bo Yu Information Technology Company Ltd的老板、雇员与合伙人；这家公司位于广州，主要提供网络安全服务。(完)

编译 郑茵/徐文焰；审校 许娜/龚芳

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