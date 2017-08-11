更新版 1-新加坡数据：第二季经济增长大幅上修，远强于预期

(新增细节)

* 第二季GDP环比年率为增长2.2%，预期为0.5%

* 第二季GDP较上年同期增长2.9%，预期为2.6%

* 新加坡对2017年经济增长预测从1-3%调整为2-3%

* 贸工部称2017年经济增长可能约为2.5%

路透新加坡8月11日 - 新加坡第二季经济增长环比年率终值大幅上修，并远高于分析师预期，受助于服务业和制造业扩张。

新加坡贸工部周五公布，4-6月经季节调整后国内生产总值(GDP)终值环比年率为成长2.2%。

政府上月公布的初值为增长0.4%，分析师预计终值仅会上修至0.5%。

新加坡等依赖贸易的亚洲经济体今年受到全球需求好转的带动，尤其是半导体等电子产品和器件。

最新的GDP还显示，新加坡经济增长比起初预想的更加平衡，一些原本认为较为迟滞的行业也很强劲。服务生产行业较前季增长3.3%。

“今年下半年应会看到服务业势头改善，与对全球经济前景信心增长及国内人气改善的势头一致，”华侨银行研究和策略主管Selena Ling称。

“一方面我们看到服务业好转。但到第四季制造业可能稍微放缓，因为去年的基数较高，”Ling称。

贸工部称，它的中心观点是2017年全年GDP增长将约为2.5%，并将全年经济增长预测从1.0-3.0%调整为2.0-3.0%。

新加坡总理李显龙本周稍早称，预计2017年新加坡经济增长约2.5%。

新加坡第二季GDP较上年同期增长2.9%，政府公布的初值为增长2.5%，路透访问分析师预计为增长2.6%。

新加坡4月时维持货币政策不变，称在较长时间内维持“中性”立场是适宜的。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛/白云)