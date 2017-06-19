焦点：摩科瑞和中国石油出售存储在新加坡和马来西亚近海油轮的燃料油

路透新加坡6月16日 - 几位贸易行业的消息人士周五称，独立贸易商摩科瑞和中国国有石油巨头中国石油(601857.SS)正在出售储存在新加坡和马来西亚南部近海油轮中的燃料油，因来自航运和发电行业的需求强劲。

上述消息人士说，由于摩科瑞和中国石油或已将3-5月期间购买的船货转售出去，储存燃料油的油轮数量已较一个月之前减少一半。

摩科瑞和中国石油3-5月期间通过普氏窗口(MOC)买入超过600万吨燃料油。

据路透编纂的数据显示，他们的交易占到了那段时间总成交量的近四分之三。

消息人士说，在市场处于逆价差时，贸易商不太会将燃料油储存在油轮中。逆价差是指近月期货价格高于远期期货价格。

“当市场处于逆价差时没有人想采用浮式储油，因为你无法弥补储存成本，所以这个情况相当不寻常，”新加坡一名燃料油交易商说道。

摩科瑞新加坡办公室未接电话，中国石油未立即回复记者的电邮。

交易商称，3-5月购入的两笔船货被存储在八或九艘油轮，其中包括巨型油轮(VLCC)和阿芙拉型油轮。

另一名新加坡的燃油交易商称，这两家公司现在开始转售船货，存储燃料油的油轮数量已减少至三或四艘巨型油轮。

一名与欧洲油企有往来的交易员称，摩科瑞的船货或许已经全部售出。

第一位驻新加坡的交易员说，尽管5月销量下降，但船用燃料油需求稳健。

新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，新加坡5月船用燃料油销量较上年同期下降4.2%，至418.1万吨。

第一位交易员说，但船用燃料油现货溢价高于通常水准，显示燃料油需求依然强劲。

中东料将出现季节性出口收紧，因夏季期间海外国家使用燃料油进行发电，以因应空调需求增加。这也刺激了存储燃料油的售出。

欧洲的燃料油表现也优于柴油和汽油等更清洁的燃油，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产举措也导致供应减少。OPEC减产措施限制的是较重和含硫品级原油的供应，这类原油会产生更多燃油。(完)