调查：新加坡第二季GDP料小幅上修 因制造业强劲

路透新加坡8月8日 - 新加坡第二季经济增长率或略高于前值，因制造业强劲，但外界仍然怀疑这股增势在下半年能否扩大到其他行业。

路透调查访问的10名分析师的预估中值显示，新加坡4-6月国内生产总值(GDP)经季节调整后的环比年率增长0.5%。

这略高于政府7月14日公布的初值增长0.4%。新加坡第一季经济为萎缩。

一些分析师称，6月工业生产数据超过预期，令GDP上修的机率上升。GDP终值数据将于周五0000GMT公布。

新加坡等出口导向型的亚洲经济体今年受到全球需求改善的提振，尤其是电子产品和半导体等零部件的需求。

不过，经济其他部门的增长并不均衡，预料修正后的数据不太可能大幅改变这种状况。

今年零售销售表现基本平淡，与此同时建筑业则显迟滞，给服务业构成压力。

“增长范围相当局限，我们谈论的是半导体和精密工程部门，”野村分析师Brian Tan说。“经济其他部分乏善可陈。”

第二季GDP较上年同期增幅料修正为2.6%，再度仅小幅高于2.5%的初值。

鉴于新加坡经济增长不够全面，而且贸易保护主义等外部风险仍未散去，大多数分析师预计金管局下一次在10月召开政策会议时将维持政策不变。

“即使中期是倾向于转至较鹰派立场，金管局仍有余裕可等一等，”华侨银行分析师Selena Ling说。

Ling表示，金管局或将不慌不忙地评估美联储可能在9月宣布启动缩表后的金融市场反应，同时也将关注美中贸易紧张关系升级迹象等风险。(完)