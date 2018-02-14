焦点：新加坡2017年GDP增长创下三年最高 2018年预计略微放缓

路透新加坡2月14日 - 今年新加坡经济预计增长放缓，受到出口降温的打压。2017年在全球出口繁荣的拉动下，新加坡经济增长创下三年来最快。

新加坡贸工部周三公布的修正数据显示，2017年国内生产总值(GDP)增长3.6%，为2014年以来最高。

贸工部预测，2018年GDP将略微高于1.5-3.5%预测区间的中间值。

“与2017年相比，2018年新加坡经济增长预计放缓，但仍然坚挺，”新加坡贸工部常任秘书罗锦贤对记者表示。

贸工部称，与去年相比，2018年的外部需求前景预计略微疲弱，并称美国的贸易保护主义、以及货币政策正常化的步伐若快于预期，都可能带来风险。

修正数据显示，10-12月国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.1%，初值为增长2.8%。

新加坡经济的压力来自制造业，第四季制造业环比年率为萎缩14.8%。

“2017年是受到电子业成长提振，但那无法永远持续下去，”大华银行经济分析师Francis Tan称。

“不过我们预期服务业将遭遇外溢效应，服务业成长率通常不会变动太剧烈，”Tan称。

第四季GDP较上年同期成长3.6%，优于初估值的3.1%，但低于第三季的5.5%年增率。

路透调查中值原预测第四季GDP较前季增长2.0%，较上年同期增长2.9%。

**出口成长料放缓**

尽管第四季制造业表现转弱，贸工部称该行业2018年可能扩张，支撑整体经济成长。

过去一年，全球出口热潮令新加坡及其他贸易导向的亚洲经济受惠，不过多个迹象显示新加坡的出口及工厂产出转弱，暗示2018年会有较大的起伏跌宕。

新加坡制造业2017全年成长10.1%，石油以外的本地出口成长8.8%。贸工部预期今年出口成长放缓至1-3%。

新加坡金管局副局长Jacqueline Loh周三向记者表示，金管局货币政策立场维持不变。

10月金管局维持货币政策不变，但调整了说法，称将在一段时间之内维持当前的政策架构，分析师称这样的转变为今年收紧政策创造了空间。(完)