分析：新加坡半导体业一枝独秀 欲收银根的金管局投鼠忌器

路透新加坡12月1日 - 加速生产芯片以因应全球电子产品需求，是新加坡经济反弹的主因，但这也给政策制定者出了一个难题，他们得决定是否要进行六年来首度收紧银根。

资料图片：2013年2月，新加坡金管局的机构标识。REUTERS/Edgar Su

过去12个月，新加坡从站在衰退边缘摇身变成发达国家中经济成长的佼佼者，但这是建立在该国半导体行业产出爆炸性增长之上。

尽管各界多预期新加坡央行明年终将藉由让坡元升值来收紧政策，但经济复苏的基础不够广泛，令部分分析师质疑新加坡是否做好准备。

“问题在于表现良好的行业聘用的劳工不算多...因此扩散至经济其他部门的利益相当有限，”新加坡野村分析师Brian Tan表示。

与大多数分析师不同，Tan不太相信新加坡金管局明年将收紧政策。

Tan估计，半导体行业的雇员数量仅占劳动力总数的1%左右，但却为第三季经济贡献了近一半增幅。上周公布的数据显示，新加坡第三季国内生产总值(GDP)终值同比成长5.2%。

这是日本同期增长率的三倍，且是美国和欧元区增长率的两倍多。

根据10月路透调查，逾三分之二的受访者称，他们预计金管局明年将通过让坡元升值来收紧政策。

新加坡是少数几个藉由汇率来管理货币政策的国家之一。

全球经济加快增长或许也会促使金管局倾向于收紧政策。本周，另一个仰赖贸易的经济体--韩国成为三年来首个升息的主要亚洲国家。

新加坡政府迄今对明年经济增长一直持非常保守的观点，预计增速在1.5-3.5%之间，其对2017年经济增长的预估上修至3-3.5%。

在一周前经济增长数据公布后被问及经济前景时，金管局只是表示，10月宣布的政策立场依然适合。金管局在10月政策会议上维持政策不变，但微调其前瞻指引。

**不均衡**

那些认为明年政策不会调整的人认为，半导体行业荣景与趋势不一致而且将是短暂的，这里是指其他行业的疲弱表现。

比如，建筑业活动已经连续五个季度同比萎缩。

分析师称，服务业稳定增长3%，这是衡量新加坡长期经济状况的一个更好的指标。

其他经济指标依然脆弱。

在就业市场，求职者人数超过职位空缺数量。薪资增长相比一年前有所放缓，核心通胀1.5%，也低于历史平均水平。

“我认为他们(金管局)可能2018年可能会按兵不动，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Andy Ji表示，并称通胀压力温和，经济增长可能会在2018年见顶。

新加坡半导体行业协会的CK Tan对路透表示，新加坡制造业荣景的最大推动因素，可能也会在明年第二季度减弱。

“这个市场纯粹由消费者推动。传统来讲这段时期制造业产出应该较高，纯粹是因为假日购物季，”Tan表示。

Tan表示，传统而言这种动能会在第二季度放缓，因为这个时候业界会在节日购物季后盘点库存。数据的基数效应也会减弱，因为该行业自2016年底以来就一直在高速增长。

这种放缓出现的时间将与新加坡金管局4月的第一次半年度会议赶在一块儿。(完)