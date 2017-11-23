新加坡第三季GDP终值环比年率为增长8.8%超预期 受制造业推动

路透新加坡11月23日 - 官方数据显示， 新加坡第三季经济增长终值高于初值，这促使政府上调其2017年全年经济成长预估，因旺盛的全球需求提振新加坡制造业。

新加坡贸工部周四在声明中称，7-9月经季节调整后国内生产总值(GDP)终值环比年率为增长8.8%。

政府10月13日公布的初值为增长6.3%，路透调查中分析师预期该数据将上修至增长7.4%。

该数据显示制造业活动普遍扩张给经济成长带来提振。第三季制造业活动骤增34.6%，上季为增长4.0%。

新加坡和亚洲其他仰赖贸易的经济体今年都从全球需求、尤其是对电子产品和半导体等零部件的需求改善中受益。

泰国、菲律宾和马来西亚等其他东南亚国家第三季经济成长年率也高于预期。

面对经济增长改善的背景，新加坡金管局在10月维持货币政策不变，但调整了较长期维持现行政策的措辞。分析师称，这样的调整为明年收紧政策创造了空间。

“核心和整体CPI预估不变。因此，10月宣布的货币政策立场依然是适当的，”新加坡金管局副局长Jacqueline Loh在媒体简布会上称。

一些经济分析师对未来前景持谨慎看法。

“经济增长似乎主要来自制造业，这并不让人感到十分意外。我们认为，整体经济依然十分疲弱，”野村分析师Brian Tan称。

数据显示，第三季GDP较上年同期增长5.2%，分析师的预测为增长5.0%，初估增幅为4.6%。

新加坡贸工部表示，已将今年经济增幅预估从之前的2.0-3.0%上调为3.0-3.5%。2018年增幅料将在1.5-3.5%。

上周发布的数据显示，新加坡10月出口增幅创下两年半来最高，受对中国出口大增带动。这对该国第四季经济增长前景而言是一大正面迹象。(完)