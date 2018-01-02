焦点：新加坡第四季GDP增长表现平稳 央行收紧政策预期升温

路透新加坡1月2日 - 新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温；不过服务业复苏表现，令外界更加预期新加坡金管局(MAS)最快可能4月收紧货币政策，坡元也随之走高。

资料图片：2016年4月，新加坡中央商务区。REUTERS/Edgar Su

新加坡贸工部周二发布的初步数据显示，第四季国内生产总值(GDP)较上年同期扩张3.1%，不及第三季修正后的增长5.4%，后者为近四年来最快的增长年率。

经季节调整后，第四季GDP环比年率为增长2.8%，该数据略低于路透调查中的分析师预估中值2.9%，且远低于第三季修正后的9.4%。

但服务业的增长表现，升高了市场对于金管局2018年可能收紧政策的预期。

“具体数据看起来好上一些，如第三季度数据上修，”瑞穗银行驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan称。

“感觉经济复苏有所扩张，我认为市场对于新加坡金融管理局在4月份、而非10月份采取行动更有信心，”Varathan称。

0322GMT，有关央行政策将偏紧缩的观点推动新加坡元升至1.3331新加坡元兑1美元，为2016年6月以来的最强水平。新加坡元还受到美元全线走软的支撑，日内最新涨约0.3%至1.3335新加坡元。

2017年全年，新加坡经济增长3.5%，位于政府官方预测目标3.0%-3.5%区间的高端。这是三年来最快增速，获益于全球需求状况改善的提振，特别是电子产品和半导体等零组件的需求。

新加坡政府此前曾预计，2018年经济增长率在1.5%-3.5%。

新加坡金管局在10月的半年度政策会议上维持货币政策不变，但调整了在较长时期内维持当前汇率区间不变的指引。分析师称，这样的调整为今年收紧政策创造了空间。

最新的经济增长数据，并未打消收紧货币政策的预期。

“我们仍持有这样的看法，即金管局可能在今年收紧政策，但时间可能是在10月而非4月，”华侨银行财政研究及策略主管Selena Ling称。

新加坡金管局通过调整汇率区间而非利率来管理货币政策，将坡元兑主要贸易伙伴货币的汇率涨跌幅限制在一个秘而不宣的区间。

Selena Ling称，政府在2月发布2018年预算案时，是否宣布将商品服务税(GST)上调至7%，是关注焦点之一。Selena Ling还称，新加坡金管局可能想等一段时间，来看看市场如何消化预算案以及通胀数据将如何变化。

经济增长提速帮助提振了新加坡房地产市场的活动；周二公布的另一份数据显示，2017年新加坡私人住房价格上涨1%，为2013年以来首次录得年度升幅。

**制造业放缓**

第四季服务业环比年率为增长7.5%，创2016年第四季以来最快增速。

贸工部称，金融、趸售(批发)和零售领域的扩张驱动服务业增长。

但制造业在第四季失去光彩，环比年率继第三季猛增38.0%后萎缩了11.5%，从而拖累了经济增长。

新加坡全年经济数据表现靓丽，在很大程度上受益于全球对新加坡产电子产品和元件的强劲需求，这一点也在2017年底帮助提振了其它亚洲经济体。(完)