北美石油产量激增 中化股份计划重开美国石油交易室

路透北京/新加坡1月26日 - 五位知情人士称，中国中化股份有限公司计划在美国开设交易室，因美国石油产量不断增长，随之而来的交易机会颇让人心动。

分析师上周表示，美国原油产量不断攀升，2018年出口可能较上年增加45%，中化股份计划利用这一大好机会，在休斯顿开设交易室。公司还将利用这间交易室抓住越来越多的机会，为中国独立炼油商提供原油供应。

他们表示，预计交易室将在今年上半年稍晚时开始运作，最初仅有三到五名人员。中化股份在大约20年前关闭了在美国的石油交易室。

消息人士称，中化的原油交易员朱一冰将转至休斯顿的新交易室。他目前在伦敦负责交易北美和南美原油。

“所有人都在美国设立交易室...鉴于美国供应不断增加，那里将有许许多多的原油可供交易，”一名公司消息人士说。

规模更大的国内同行中国石化(600028.SS)(0386.HK)和中国石油(601857.SS)(0857.HK)都在休斯顿有交易业务。亚洲最大精炼商中石化旗下交易部门联合石化是该地区最大的美国原油买家。

中化尚未回复路透的置评请求。

中化的新交易室料将销售该公司在南美的石油权益产量，此前是在伦敦进行交易。这些原油包括厄瓜多尔Napo原油、哥伦比亚Vasconia原油和巴西Peregrino原油。

第二位了解计划的消息人士表示，销售中化在德州西部的权益页岩油产量也可能落在新交易室的职责范围内。(完)