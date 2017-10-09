焦点：中石化拟赔本出售阿根廷油气资产 估值7.5-10亿美元--消息

路透香港/圣保罗10月9日 - 三名了解情况的消息人士称，中石化(600028.SS)的顾问已经把该公司在阿根廷的石油资产推荐给10多个潜在买家，因为亏损以及劳工问题促使中石化撤出该业务。中石化是亚洲最大炼厂。

该项油气资产主要位于阿根廷南部的Santa Cruz省，其中一位消息人士称可能价值7.5-10亿美元之间。

这还不到中石化2010年买入价24.5亿美元的一半，当时该公司为了使其石油来源多元化，从美国西方石油(Occidental Petroleum)购得该资产。

两位消息人士称，这些资产的潜在买家主要是美国、欧洲、非洲和拉美的大型能源公司，有安哥拉国有石油公司Sonangol和包括俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在内的两家俄罗斯能源巨头。

根据另一位消息人士，墨西哥Vista Oil & Gas (VISTAA.MX)也表达了收购意向。

阿根廷控股公司Corporacion America发言人Carolina Barros表示，旗下能源子公司Compania General de Combustibles (CGC)也将研究位于Santa Cruz省的部分资产。

一位消息人士称，可能会有超过15家潜在竞标者。

两位消息人士表示，加拿大丰业银行(BNS.TO)旗下的Scotia Waterous为中石化提供咨询服务。

由于出售计划事属机密，所有消息人士要求匿名。

中石化和Sonangol未回覆置评请求。当被问及出售事宜及其意向时，俄油称无法证实这些信息。

Vista、Scotia Waterous和阿根廷能源部未予置评。

**繁荣，衰落**

两名知情人士称，考虑到劳动力困境和石油产出下滑，中国石化的资产无论如何会很难卖。消息人士去年告诉路透，中国石化2015年就曾考虑剥离这项投资。

“不必(太快)，除非中国石化愿意损失一大笔钱，”一名消息人士称，意思是除非中国石化愿意接受较低的报价。

中国出版物财新去年援引一份内部审计报告的数据报导，根据每桶60美元的原油价格计算，截至2015年年底中国石化在阿根廷的石油项目亏损25亿美元。

“圣豪尔赫湾，也就是中国石化资产附近地区，是一个老旧区块，”另一名知情人士表示。

“Santa Cruz省最近拍卖了四个区块，其中三个由当地企业ENAP、CGC和YPF中标。中石化的资产不好卖，很快就会又有一次海上区块拍卖，这可能会进一步降低中国石化油井的吸引力。”(完)