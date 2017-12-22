努力增产并增加海外LNG进口 紧急增供河北1.3亿方天然气--中石化

路透北京12月22日 - 针对近期国内天然气供需趋紧的严峻形势，中国石油化工集团公司周五称，上游气田将努力增产，1月产量再增110万方/日，并积极增加海外LNG(液化天然气)资源进口，按最大负荷安排进口船期。

中石化集团提供的新闻稿并称，集团将通过中石油西气东送二线供气380万方/日，紧急增供河北1.3亿方天然气，并协助中海油串供100万方/日增加河北、河南、山西供气量。

“各油气田企业在已满负荷生产的基础上，通过抢投新井等措施，1月份产量再增110万方/日。”新闻稿称。

新闻稿指出，全力抓好天然气保供工作，在确保安全前提下，按最大负荷安排进口船期。青岛LNG接收站外输量已达历史最高水平。同时组织40辆LNG运输车从北海每日运输5-10车LNG增供华北。

中石化还要求各内部天然气使用企业能替代的就要想办法替代，以支持保供民生用气，压减内部需求600万方/日，比实际需求减少了近一半水平。

新闻稿称，中石化还将利用第三方LNG接收站代气化转供江苏、上海市场，增加了川气东送管道下游市场供应；并加强需求侧管理，压非保民。12月中旬以来，认真落实发改委统一部署，调整外部工业用户用气390万方/日。

此外中石化还加快天津LNG接收站投产，目前正在紧张有序推进中。项目投用后一季度可再增加进口LNG 5船、4.5亿方。

中石化集团为上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK) 的母公司。（完）