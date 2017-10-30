中石化前三季度净利同比增长31% 全年资本开支下调11%（更新版）

路透香港10月30日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一公布，按国际会计准则，今年前三季度净利同比增长31%；公司将全年资本开支下调11%。

按国际会计准则，中石化于1-9月净利394.04亿元人民币，上年同期则为301.07亿元；而7-9月第三季净利为114.89亿元，较上年同期101.88亿元增长13%。

按中国会计准则，前三季度净利则为383.73亿元，按年增长32%。

中石化表示，境内成品油市场供应充裕、竞争异常激烈，期内营销及分销板块经营收益为234.82亿元，同比降低3.3%。

不过，境内汽油、煤油需求依然旺盛，天然气需求增速加快，主要化工产品需求大幅增长，化工毛利保持强劲，在此情况下，勘探及开发业务减亏38.93亿元至265.23亿元，炼油以及化工业务溢利分别增长3.4%及8.3%，至438.54亿元及167.27亿元。

前三季度的油气当量产量3.33亿桶，按年增长3%；原油实现价格47.05美元/桶，同比升33%。原油加工量1.77亿吨，按年升1.3%。

中石化并称，该公司注重投资质量和效益，不断优化投资项目，前三季度资本支出291.01亿元；围绕转方式调结构、提质增效升级，对2017年资本支出计划进行了优化调整，资本支出由1,102亿元调整为985亿元。

中石化H股周一收升1.24%，报5.72港元；A股亦升2%，报5.99元。（完）

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