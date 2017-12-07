独家：中石化准备出售尼日利亚石油资产--消息人士

路透伦敦/香港12月6日 - 三名知悉相关情况的消息人士表示，中国石化集团公司已聘用法国巴黎银行(BNPP.PA)安排出售其在尼日利亚和加蓬的石油资产，缩减在非洲地区的业务。

资料图片：2010年4月，中国香港，一家中石化加油站的企业标识。REUTERS/Bobby Yip

中石化，以及中国石油天然气集团公司(CNPC)和中海油(0883.HK)等其他中资石油集团在2009-2013年间大举买进海外石油资产，以增加能源储备和满足中国的未来需求。

但后来油价大跌，而且最近武装分子袭击尼日利亚的油气设施，促使中石化心生去意。中国经济放缓，也是因素之一。

“中石化正在试图切断联系，”其中一名消息人士对路透表示，“它已聘请法国巴黎银行安排出售在尼日利亚和加蓬的资产。”

中石化发言人没有回复置评请求，法国巴黎银行发言人未予置评。

中石化在2009年花费72.4亿美元收购总部在瑞士的Addax Petroleum，以便在尼日利亚、加蓬、喀麦隆和伊拉克获得允许勘探与开采的土地。这是该公司最大的一笔海外石油收购。

银行业人士预计，尼日利亚和加蓬的资产可能连10亿美元都卖不到。

消息人士称，中石化计划出售Addax在尼日利亚及加蓬的陆上及海上油气生产基地。这样一来，中石化在非洲仅剩下喀麦隆的业务。

“我们已经看到一些中资企业剥离他们在海外的部分资产，”另一位消息人士称。“以当前的油价，此类投资对中资企业而言在经济上是不可行的。”

消息人士称，中石化还决定出售Addax。瑞士检方于近日对该公司在尼日利亚的支付情况展开腐败调查。

消息人士表示，对于中石化在尼日利亚和加蓬的资产，已在该地区开展业务的公司可能会有兴趣，其中包括包括Perenco和Kosmos Energy(KOS.N)在内。Perenco今年早些时候以3.5亿美元，将道达尔(Total)在加蓬的资产收入囊中。

一位消息人士称，由于油价下跌，加上地区政局不稳，中石化寻求出售中国以外其它地区的部分勘探开采业务。

据消息人士称，中石化还同意以5-6亿美元，将在阿根廷的石油业务出售给墨西哥公司Vista Oil & Gas，部分也是因为当地社会动荡。(完)