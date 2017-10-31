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美国总统特朗普访华前夕 中国石化考虑美国石油项目--消息人士
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#中国财经
2017年10月31日 / 早上6点02分 / 1 天前

美国总统特朗普访华前夕 中国石化考虑美国石油项目--消息人士

1 分钟阅读

路透新加坡10月31日 - 两名知情人士周二表示，在美国总统特朗普下周即将访华之际，中国国有石油巨头中国石化正在评估美国的两个项目，这两个项目可提高墨西哥湾岸区的原油出口，并扩大加勒比地区的储油能力。

中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点，知情人士称，在其中一个项目上，中国石化(0386.HK)(600028.SS)可能会与美国大宗商品贸易商Freepoint Commodities和美国私募股权公司ArcLight Capital Partners合作。

知情人士称，这三家公司正在考虑修建一条输油管道，将德州帕米亚盆地的页岩油输送至美国墨西哥湾岸区出口。

他们说，该项目还包括建设一个终端，可将200万桶原油装到超大型油轮(VLCC)上。这将降低美国原油出口中的相当大一部分物流成本，从而使美国原油在亚洲更具竞争力。

由于未获授权向媒体发言，这些知情人士不愿透露身份。

他们说，这三家公司还在研究扩大圣克罗伊岛菩提树湾(Limetree Bay)终端的储油能力，并重启当地一个闲置的炼油厂。圣克罗伊岛是加勒比海美属维尔京群岛中的一个岛屿。

中国石化、ArcLight和Freepoint均未予置评。(完)

编译 王颖；审校 王兴亚

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