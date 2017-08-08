中石化旗下阿达克斯石油公司将关闭日内瓦等三处办事处

路透日内瓦8月7日 - 中资所有的阿达克斯石油公司(Addax Petroleum)周一表示，将关闭在瑞士日内瓦、美国休斯顿和英国亚伯丁的办事处。一个月前该公司同意支付3,100万瑞郎(3,185万美元)了结对其涉嫌贿赂外国官员的指控。

阿达克斯表示，其母公司--中国石化集团国际石油勘探开发有限公司(SIPC)将把这三处办事处的业务整合进北京新成立的技术中心，证实了日内瓦论坛报的相关报导。

阿达克斯声明称，SIPC正在简化商业模式，以应对低油价环境。

“这一合理化举措旨在减少重复管理、提高效率并保护业务的长期可持续性，将把阿达克斯石油公司的日内瓦办事处的业务整合进SIPC的北京总部，而日内瓦办事处将于年底前关闭。”

阿达克斯表示，公司旗下的运营企业将从8月9日开始向SIPC总部直接汇报；该公司还将与其在日内瓦的174名受影响员工进行讨论，以减轻组织变动带来的影响。

报导称，该公司在日内瓦的员工在当地时间周一下午收到了办事处将关闭的通知。

阿达克斯在其网站上表示，公司雇员数量超过1,000人，业务分布在尼日利亚、加蓬和喀麦隆，而且在伊拉克库尔德斯坦和英国北海地区分别与Genel(GENL.L)和雷普索尔(Repsol)(REP.MC)建有合资公司。(完)