美国法院裁定中国华锐风电窃取AMSC商业机密

路透1月24日 - 美国法院周三裁定中国华锐风电(601558.SS)窃取AMSC(AMSC.O)的商业机密，导致后者损失逾8亿美元。

美国司法部称，威斯康辛州麦迪逊的一个联邦陪审团裁定对华锐风电的所有指控均成立，包括合谋、窃取商业机密等。华锐风电曾是AMSC的最大客户。

据美国司法部，该裁决让华锐风电面临数亿美元的罚款。判决将于6月4日公布。

华锐风电集团称，将采取法律手段保护公司、股东的权利和利益。

上述指控是在2013年宣布的，华锐风电是全球最大的风力发电机制造商之一。

本案的焦点是AMSC所研发的关键技术。

检方称，截至2011年3月，华锐风电积欠AMSC已发货产品款项达1亿美元，而且根据合同之后还将购买逾7亿美元的产品。

但检方称，华锐风电从2011年开始合谋获取AMSC的版权信息以及商业机密，用于自己制造风力发电机和改进现有设备，以逃避向AMSC支付费用。

一份起诉书指出，华锐风电聘用AMSC分公司的雇员Dejan Karabasevic，秘密地从AMSC电脑系统中复制信息，包括风电机控制系统中的PM3000源代码。

检方并称，华锐风电之后在麻萨诸塞州代工生产了数个风电机，并植入由窃取的PM3000源代码改写的软件。

司法部称，AMSC由此损失股东权益逾10亿美元，以及近700个工作岗位。(完)