韩国央行一如预期维持指标利率不变 受韩元大涨影响

路透首尔1月18日 - 韩国央行周四维持指标利率不变，一如预期，观察11月升息的效果，该央行仍对触发破坏性的资本流动持警惕态度。

韩国央行政策委员会投票决定维持指标利率在1.50%不变，这是韩国央行总裁李柱烈参加的倒数第二次利率会议，李柱烈的任期将于3月结束。

1月8日至1月15日期间接受路透访查的17位分析师全部预计，韩国央行将维持指标利率不变。

韩国决策者正在努力因应韩元兑美元异常大涨，而且房地产购买热潮过后，韩国家庭负债累累，这支撑了分析师关于2018年韩国货币政策仍将宽松的观点。

韩元兑美元在1月8日一度高见1,058.8，创下2014年10月以来的盘中最强水准。

“韩元年初飙涨，会让决策官员暂时按兵不动，同时也需要关注海外的政策变化，”元大证券固定收益分析师Lee Jae-hyung称。

韩国央行决定出炉后，韩元反应温和，0101 GMT时兑美元交投在1,069.1，上日收盘价为1,069.3。韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11涨0.4%至2,523.87点，与开盘水平几乎持平。

HMC Investment & Securities固定收益分析师Kim Ji-man称，“今年7月可能适合该央行再度升息，因决策官员届时将能确认上半年经济是否稳步复苏。”

亚洲央行的政策利率图表：tmsnrt.rs/1U5hc2W

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